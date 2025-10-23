De manera inesperada, en pleno Apertura 2025 de la Liga MX, el Club Pachuca confirmó este jueves 23 de octubre la salida de Javier Eduardo “Chofis” López, exjugador de Chivas, tras más de tres años en la institución hidalguense. A través de un comunicado oficial, los Tuzos informaron que la desvinculación se dio “de mutuo acuerdo” y no trascendieron más detalles de su salida.

El cuadro hidalguense agradeció a la Chofis por “su entrega, esfuerzo y compromiso durante su etapa con el club”. Con Pachuca, el canterano rojiblanco disputó 77 partidos oficiales, en los que sumó 11 goles y 11 asistencias, además de integrar la plantilla que conquistó títulos locales e internacionales bajo la dirección de Guillermo Almada.

@ClubPachuca

El último partido de la Chofis con Pachuca fue el 21 de septiembre de este año, en una derrota por 0-2 ante Querétaro. Antes de eso, también había atravesado un período intermitente, en el que jugó pocos partidos y muchas veces no entró ni en consideración. De hecho, el atacante se había quedado fuera de la convocatoria en los últimos cinco partidos.

La Chofis llegó al Pachuca en 2022, procedente del San José Earthquakes, donde había mostrado una versión renovada luego de su paso por Chivas, club en el que se formó desde fuerzas básicas y debutó en Primera División en 2013. Aunque su inicio con los Tuzos fue muy bueno, la irregularidad fue una constante en los últimos torneos.

El futuro de la Chofis López y su recordada salida de Chivas

En Guadalajara, la historia fue similar: la Chofis mostró un talento indiscutible, goles de calidad y momentos decisivos, pero también episodios de indisciplina que marcaron su salida en 2020. Con 31 años, el ex Chivas será ahora jugador libre y podrá negociar con cualquier club de cara al Clausura 2026.