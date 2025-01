El paso de Tony Alfaro por las Chivas de Guadalajara puede llegar a resultar anecdótico para muchos aficionados. Sin embargo, para el propio jugador marcó un hecho trascendental e inolvidable en su carrera. Aunque apenas pudo jugar un partido, el defensor central mexicoamericano nunca olvidará la pasión y la exigencia que vivió durante su etapa con el Rebaño Sagrado.

El ciclo de Óscar Cardozo como entrenador rojiblanco no resultó positivo y a fin de cuentas, él fue quien le dio a Tony Alfaro la oportunidad de quedarse a pelear por un lugar en Chivas. Aunque luego casi no lo tuvo en cuenta, el zaguero compartió en Rebaño Pasión detalles sobre cómo fue su estadía en Guadalajara y la situación que atravesaba el equipo en aquel entonces.

El jugador que más deslumbró a Tony Alfaro

Al ser consultado sobre qué jugador le había sorprendido con sus condiciones, Tony Alfaro se quedó con un futbolista en particular, el cual lo deslumbró: “Honestamente todos, para mí todos eran muy talentosos. Pero el que sí me sorprendió y cuando vi de por qué todos hablaban de él, era la Chofis López”, afirmó.

La carrera de Javier Eduardo López ha estada plagada de altibajos y algunas polémicas por indisciplina, las cuales terminaron marcando su salida de la institución rumbo a otros destinos como la Major League Soccer o Pachuca, donde fue campeón y todavía hoy milita, aunque sin demasiado protagonismo.

La Chofis sorprendió a Tony Alfaro con sus cualidades (Getty Images)

Lo cierto es que la Chofis sorprendió a Tony Alfaro: “Cuando llegué creo que estaba lesionado, pero ya cuando regresó, era increíble lo que podía hacer con el balón, cómo lo retenía, nunca lo perdía. Era como un chicle”, dice entre risas al recordar el talento del hábil mediapunta de apenas 1,65m de altura.

¿Por qué se fue Chofis López de Chivas?

Las condiciones de la Chofis también sirvieron para deslumbrar en su momento a Matías Almeyda, con el que ganó una buena cantidad de títulos como rojiblanco. De hecho, el entrenador argentino lo llevó luego a San José Earthquakes. Sin embargo, una indisciplina en plena pandemia de Covid-19, hacia finales del año 2020, llevaron a que el Rebaño decidiera no tenerlo más en cuenta y hasta cerrarle las puertas de un futuro regreso.

Además de un video en medio de una fiesta cuando las recomendaciones era la de evitar lugares concurridos para evitar contagios, Chofis López también quedó involucrado en el caso que terminó con una demanda por presunto delito sexual de parte de Dieter Villalpando, quien estaba acompañado por la Chofis, José Juan Vázquez y Alexis Peña.

Tony Alfaro cree que a Chivas le ha faltado otra mentalidad

Consultado sobre cómo ha visto al Rebaño en las últimas temporadas, Tony Alfaro opinó: “Mucho jovencito, mucho talento mexicano. Siempre yo los veía jugar e individualmente tenían una calidad impresionante. Pero como equipo como que no se hallaban. Como eran tan jóvenes, siento que les faltaba un poquito más de experiencia para competir con planteles por así decir como Monterrey, América, Tigres, que tienen un plantel bastante amplio. Yo los comparaba mucho con el con New York City, cuando me tocó llegar allí también había mucho jovencito, mucho talento, igual la experiencia les faltaba un poco”.

En ese sentido, el defensa central de 31 años ve valiosa la llegada de jugadores mexicoamericanos, algo que en sus años no era tan común: “Me gusta porque traen como otra forma como de trabajar y la mentalidad para mí que es muy importante. Siento que en mi tiempo a Guadalajara le faltaba más como ese chip, como la cabeza, más unas cosas que pueden ser disciplina, una mentalidad más positiva, poder trabajar todas esas cosas que siento que un mexicoamericano las ha trabajado un poquito mas con los recursos que hay en el futbol de Estados Unidos”, reflexionó.