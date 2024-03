El plan de Fernando Hierro para que Chivas no pague millonadas en el mercado de la Liga MX

“Hemos hablado con gente que podíamos reforzarnos, pero si no lo quieren vender… Una cosa es decir los nombres y otra cosa es la realidad”. En la previa al Clausura 2023 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara realizaron una conferencia de prensa para presentar a sus dos únicos fichajes para ese certamen: Víctor Guzmán y Daniel Ríos. La frase antes mencionada pertenece a Fernando Hierro, quien por aquel entonces respondió sobre los rumores que vinculaban a Carlos Acevedo, portero del Santos Laguna, como nuevo fichaje del Rebaño Sagrado.

Así como Acevedo, en el último tiempo Chivas se ha interesado por varios jugadores de la Liga MX. Cabe recordar, en este último mercado de pases, los rumores de Fidel Ambriz, quien era considerado un gran objetivo para la dirección deportiva encabezada por Hierro. Incluso también se habló sobre la posible llegada de Jesús Gallardo, procedente de Monterey, para ocupar el lugar que dejó vacante Cristian Calderón en el lateral izquierdo, tras marcharse al América.

En ambos casos, como sucedió con Acevedo, es que cobra sentido aquella declaración de Fernando Hierro. Chivas sólo juega con futbolistas de orígenes mexicanos, pero buscar fichajes en el mercado de la Liga MX no es nada sencillo, pues muchas veces los equipos no aceptan desprenderse de sus principales figuras, o bien piden una auténtica millonada intentando aprovecharse de la necesidad que tiene el Rebaño por conseguir a los mejores mexicanos disponibles.

La creatividad como recurso a la hora de fichar: Chivas busca reforzarse sin romper su tradición

Ante este tipo de problemas, tan recurrentes en cada mercado de pases, Fernando Hierro no se ha quedado de brazos cruzados. El director deportivo español y todo su equipo de trabajo apelan a la creatividad, el ingenio y el scouting para buscar fichajes por fuera de la Liga MX. Así fue como se decidió utilizar una estrategia que va hasta el límite de lo que indica la propia tradición rojiblanca, pero que al fin y al cabo no termina con la misma, sino que se adapta a las necesidades de la institución para no perder competitividad ante sus principales rivales.

Desde la llegada de Fernando Hierro, Chivas ha mejorado en su planificación deportiva. (Imago7)

Equipos como América, Tigres o Monterrey, acostumbran a dar con frecuencia varios golpes de mercado, contratando figuras internacionales que por supuesto, no son elegibles para Chivas. Pero el Rebaño se las ha ingeniado en el último tiempo para buscar jugadores con doble nacionalidad, incluida la mexicana, y así potenciar su plantilla sin romper su tradición ni pagar millonadas en el mercado de la Liga MX, donde muchas veces los demás equipos ni siquiera están dispuestos a negociar por sus figuras.

¿Qué dice la tradición de Chivas sobre jugadores no nacidos en México?

Según el documento con el que se estableció por escrito la regla que define si un futbolista puede o no jugar en Chivas, sólo podrán representar a la institución aquellos mexicanos por nacimiento o que hayan elegido al Tri como su selección principal. Es ahí donde según la Constitución Política, toda persona con antepasados nacidos en el país, será considerada mexicana.

Whalley, Cowell, Sepúlveda, tres fichajes de doble nacionalidad que llegaron con Hierro y ya juegan con el primer equipo (Imago7 / ESPECIAL)

En el último tiempo Chivas ha exprimido al máximo el reglamento para hacerse de jugadores como Óscar Whalley, Cade Cowell y Leonardo Sepúlveda, quienes hoy integran la plantilla del primer equipo. El guardameta nació en Zaragoza, España, pero su madre es originaria de Monterrey. Por el lado del atacante, su abuelo nació en México, por lo que su madre cuenta con la nacionalidad mexicana, al igual que el propio Cowell. En cambio, los padres del joven defensor nacieron en Acapulco, Guerrero.

Los jugadores de doble nacionalidad también llegan a las Fuerzas Básicas de Chivas

Aunque los casos más emblemáticos son los del primer equipo, Chivas también tiene otros elementos de doble nacionalidad en sus Fuerzas Básicas. Daniel Villaseca, Juan Zavala y Daniel Flores ya estaban en la institución desde antes de que Hierro llegara a la dirección deportiva.

Sin embargo, sí que puede decirse que desde la llegada de Hierro, la búsqueda de jugadores con doble nacionalidad se ha intensificado. Nombres como Brandon Téllez, Christian Torres, Antonio Herrera, Andrew Martínez y Emilio Tame también llegaron a la Perla Tapatía con el objetivo de consolidarse en un futuro con el primer equipo de Chivas.

Chicharito Hernández y el orgullo de la tradición rojiblanca

Recientemente, en su presentación como nuevo refuerzo para el Clausura 2024, Javier Hernández tocó las fibras más sensibles de la afición rojiblanca, al referirse a la histórica tradición que diferencia al Rebaño de los demás clubes: “Si Chivas se define en algo, es en valentía, porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos, y me da igual lo que otros hagan. Chivas está en la carrera de darle oportunidad a los mexicanos”, expresó ante un Estadio Akron colmado de espectadores.

En otros países del mundo, el caso más similar al de Chivas es el del Athletic Club, equipo que por propia decisión sólo contempla a jugadores formados en canteras de equipos vascos. Esta institución, de mismos colores que el Rebaño y que hace poco lo enfrentó por el Trofeo Árbol de Gernika, comparte con Chivas el sentimiento de ser uno de los clubes más emblemáticos de su país, pero con logros que no se consiguieron de cualquier manera, sino de una muy especial: con la fidelidad hacia una tradición que los diferencia por sobre el resto y que hasta el día de hoy, con sus matices y adaptaciones, genera orgullo entre sus aficionados.