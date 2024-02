Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Cruz Azul por la jornada diez del Clausura 2024. Por otro lado, en las últimas horas Cade Cowell mantuvo diálogos con la prensa para hablar de su presente con el Guadalajara y afirmó que llegó en el momento justo su primer gol.

Desde su llegada, el Vaquero no ha parado de dar de qué hablar ya que logró acaparar la mirada de todo el mundo. Esto se debe a que se llevó la mirada de propios y extraños por ser estadounidense, por lo que la afición no paró de defender en las redes sociales.

Por otra parte, en las últimas horas, el estadounidense mantuvo diálogos con la prensa en la que habló de su primer gol. Sobre el mismo manifestó que llegó en el mejor momento de su estadía en el Rebaño Sagrado.

“Sí, eso fue definitivamente lo que he estado esperando desde el primer día que llegué aquí, obviamente, así que, honestamente, no podía haber sido más feliz, me sentí como si fuera un juego perfecto para hacerlo, un momento perfecto también, todo el mundo estaba ahí para Chicha (Chicharito Hernández)”, expresó Cade Cowell a Fos Sports.

Cowell habló de su primer gol en Chivas. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Fue una noche tan especial, los fanáticos estaban increíbles todo el tiempo, todos cantaban, fue, honestamente, una sensación tan genial conseguir el primer gol, conseguir mi primer gol y ayudar al equipo a ganar”.

¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs. América por Liga MX y Concachampions?

Como decíamos, en el mes de marzo se jugarán tres Clásicos Nacionales, uno en el Estadio Akron y dos en el Azteca. El primero será en Guadalajara por la ida de los Octavos de Final de la Concachampions el miércoles seis a las 21:00 del Centro de México, mientras que la vuelta será el miércoles 13 a las 20:30. Tres días después, América recibirá a Chivas por la jornada 12 del Clausura 2024 a las 21:05.