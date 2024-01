Chivas se encuentra en plena preparación para el juego del próximo viernes ante Tijuana con el objetivo de logar la primera victoria en el Clausura 2024. Por otro lado, en medio de esta preparación, Rayados de Monterrey le envió al Guadalajara una nueva opción para que pueda adquirir a Jesús Gallardo. ¿Acepta Fernando Hierro y Amaury Vergara?

A lo largo de las últimas semanas se vinculó mucho el conjunto Rojiblanco con el lateral izquierdo ya que busca salir ante la llegada de Gerardo Arteaga. Debido a esto, la Pandilla de Nuevo León le habrían aceptado su salida al Rebaño Sagrado a cambio de que lleguen Víctor Guzmán y Jesús Orozco Chiquete, según lo informado por Kery Ruiz.

“Rayados no quiere perderlo, y la respuesta fue, a mí no me interesa vender a Gallardo, pero quieres con mucho gusto. Tú me das al Pocho Guzmán y al Chiquete Orozco y yo te mando a Jesús Gallardo”, comentó el periodista de en su canal de YouTube sobre la insólita respuesta que dio el equipo de Monterrey.

Cabe destacar que ayer por la tarde el postadeportes.com ya había informado la postura del club con el lateral izquierdo. De esta manera, queda claro que buscan competencia interna entre los dos futbolistas.

Esto debería pagar Chivas a Rayados si quiere a Jesús Gallardo.

Por otro lado, previo al inicio del campeonato Jesús Bernal había informado que en Chivas no había un gran interés por ir por un lateral izquierdo. Esto se debe a que Fernando Gago está conforme con Mateo Chávez, sumado a que puede llegar a tener a Jesús Orozco Chiquete en esa posición.

Fernando Gago con sobrepoblación de atacantes

Por otro lado, en estos momentos Fernando Gago tiene una sobrepoblación de atacantes y está al caer la llegada de Javier Hernández. Es decir en estos momentos cuenta con Yael Pandilla, Juan Brigido, Ronaldo Cisneros, José Juan Macías, Isaac Brizuela y Ricardo Marín.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

El pasado domingo Fernando Gago tuvo su primer trago amargo en la Liga MX luego de que haya perdido por 1-0 ante Tigres por la jornada dos del Clausura 2024. Por otro lado, Chivas se prepara para enfrentar a Tijuana por la fecha tres en el Estadio Caliente.