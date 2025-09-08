Brandon Téllez llegó a Guadalajara durante la etapa de Fernando Hierro como directivo rojiblanco. Nacido en California y formado en la academia de Los Ángeles Galaxy, el mediocampista se incorporó al Tapatío a comienzos de 2024 con la ilusión de abrirse camino en el Rebaño. No tardó en sumar experiencia en la Liga de Expansión MX, pero con el correr de los meses su protagonismo comenzó a apagarse.

El volante jugó nueve partidos en el Clausura 2024 y apenas seis en el Apertura, números que reflejan una continuidad intermitente. Entre lesiones y contratiempos físicos, Téllez no pudo consolidarse como titular en el equipo de Arturo Ortega y fue perdiendo espacio en las alineaciones. Ese bajón competitivo, sumado a la exigencia de minutos en Primera División que pide la Selección Mexicana, terminó impactando también en su camino con el Tri juvenil.

A sus 20 años, Brandon Tellez sigue en el Tapatío (Imago7)

Y es que Brandon fue parte activa del proceso rumbo al Mundial Sub-20 de Chile 2025. Eduardo Arce lo incluyó en la lista del Premundial, donde jugó como titular contra Panamá y Cuba, además de tener minutos en los cuartos de final frente a Costa Rica. Con el pase mundialista asegurado, el canterano Tellez parecía ser uno de los elementos que integraría la lista definitiva.

Sin embargo, a partir de entonces su presencia en la Selección se fue diluyendo. Estuvo en la gira de amistosos por Brasil en septiembre, pero luego ya no apareció en convocatorias recientes. Tampoco fue considerado para torneos como el Maurice Revello y todo apunta a que no será parte de la lista final para el Mundial. El propio Arce ha reconocido que busca jugadores con roce en Primera, algo que Téllez todavía no ha tenido.

Hugo Camberos y Yael Padilla serían los representantes de Chivas

A juzgar por las convocatorias más recientes de la Selección Mexicana, Hugo Camberos y Yael Padilla serían los elementos rojiblancos que participarán en el Mundial Sub-20, además de Diego Ochoa, quien se encuentra cedido en los Bravos de Juárez. Asimismo, el zaguero del Tapatío, Francisco Méndez, había sido otro elemento que tuvo participación durante el proceso.