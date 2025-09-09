El próximo sábado el Estadio Ciudad de los Deportes se viste de gala porque recibe a Chivas, el equipo más grande de México, para enfrentar a América por la jornada 8 del Apertura 2025. En medio de este contexto, Gabriel Milito tendría cinco descartados para el Clásico Nacional y tres dudas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Omar Govea.

El Rebaño Sagrado necesita tener a todos elementos al cien para ir en busca de una victoria que encarrile su andar en la tabla de posiciones de la Liga MX. Especialmente porque se ubica 16° con cuatro puntos: a cinco de Pumas, décimo, a nueve de Pachuca, sexto, y a 15 de Rayados de Monterrey, líder.

En medio de este contexto, Gabriel Milito ya sabe muy bien quienes son los cinco descartados para el juego contra América. Entre los lesionados se encuentran Leonardo Sepúlveda, José Castillo, Daniel Aguirre y Alan Pulido, mientras que por decisión propia estarían fuera Eduardo García y Raúl Martínez.

Gabriel Milito juega un partido clave ante América. (Foto: IMAGO7)

Entre las dudas hay hombres que han sido importantes para el entrenador argentino en el Apertura 2025. Aldo Lara y José María Garrido revelaron que Richard Ledezma, Omar Govea y Daniel Aguirre serían probados esta semana con el objetivo de saber si está a la altura para al menos tener minutos en el segundo tiempo.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.