Esta semana no es una más para Chivas debido a que visita a América en una nueva edición del Clásico Nacional. En medio de este contexto, la IA no solo afirmó que el encuentro caería a favor de las Águilas, sino que además sorprendió al afirmar que Chicharito Hernández con su inteligencia anotará.

A lo largo de los últimos años el Guadalajara solamente se pudo imponer en duelo por fase eliminatoria. La última vez lo logró en la Concachampions 2025 de la mano de Gerardo Espinoza en la ida de los Octavos de Final.

El próximo sábado Chivas llega al Clásico Nacional con la necesidad de cortar la racha sin victoria, mientras que América llega segundo en la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, en Rebaño Pasión decidimos preguntarle a Geminis, la IA de Google, cuál iba a ser el resultado del próximo sábado.

Chicharito Hernández solamente aportó 3 goles desde que volvió al Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

Al momento de analiza Geminis señaló que teniendo en cuenta el momento de cada equipo y el historia reciente quien se impondría serían las Águilas por 2-1 o 3-1. A su vez, le preguntamos quiénes serían los goleadores del partido y marcó que Allan Saint-Maximin, flamante refuerzo, y Alejandro Zendejas van a anotar para el equipo de André Jardine.

Encuesta ¿Quién se queda con el Clásico Nacional entre Chivas y América? ¿Quién se queda con el Clásico Nacional entre Chivas y América? Gana Chivas Empatan Gana América YA VOTARON 28 PERSONAS

Por otro lado, la sorpresa llegó cuando señaló que Javier Chicharito Hernández anotaría el único gol para Chivas. “Un balón largo por aire que se filtra entre los defensas del América. Chicharito utiliza su inteligencia para desmarcarse y ganarle la posición al defensa central. Con una gran agilidad, se lanza de palomita para impactar el balón de cabeza y enviarlo al fondo de la red. Es el clásico “gol de cazador” que caracteriza su juego”, escribió al explicar cómo sería la anotación de máximo goleador de la Selección Mexicana.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.