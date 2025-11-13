Chivas Femenil perdió por 2-0 ante América por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2025 en el Estadio Akron. La rojiblanca volverán a ver acción el próximo domingo en la vuelta por el pase a la Final, por lo que repasamos a qué hora y dónde ver EN VIVO y DIRECTO el segundo choque de la serie.

El equipo de Antonio Contreras llegaba al partido contra las azulcremas con un andar irregular en la fase regular debido a que dejaron ir puntos importantes ante Santos Laguna, Puebla y Cruz Azul, rivales de menor nivel en los papeles. Sin embargo, en la Liguilla mostró la experiencia y se impuso ante Toluca en los Cuartos de Final.

En Semifinales enfrentó a un América que llegaba de golear a Rayadas de Monterrey y que aprovechó los errores para ganar por 2-0. De esta manera, Chivas Femenil necesitará ganar por tres goles porque un empate en el marcador global le da la clasificación a las Águilas.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra América por la vuelta de Semifinal del Apertura 2025?

La vuelta por la Semifinal de la Liguilla entre Chivas Femenil y América se llevará adelante el próximo domingo 16 de noviembre. El partido se llevará adelante en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 19:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. América?

La vuelta entre Chivas Femenil y América se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO se podrá ver por Canal 9, TUDN y VIX Premium. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en Ciudad de México con el equipo de Antonio Contreras.