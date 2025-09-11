Ayer por la noche se dio a conocer que Chivas tenía una baja de peso para el Apertura 2025 debido a que Alan Mozo volverá a pasar por el quirófano por una lesión en la rodilla. En medio de este contexto repasamos las tres opciones que tiene Gabriel Milito en el primer equipo para reemplazar al defensa formado en Pumas.

A lo largo de la gestión del entrenador argentino el Guadalajara se ha caracterizado por siempre utilizar un sistema con carrileros. Esta situación comenzó a cambiar contra Cruz Azul, ya que decidió jugar con una clara línea de cuatro en el fondo.

El próximo sábado Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX contra un América que se encuentra segundo en la tabla general de posiciones. De cara al duelo del próximo sábado se supo que Alan Mozo quedó relativamente fuera de todo el torneo porque cuenta con una lesión de menisco en sus rodillas.

Alan Mozo está lesionado. (Foto: IMAGO7)

A pesar de esta dura baja, Gabriel Milito cuenta con tres opciones para reemplazar al futbolista que surgió en Pumas. La primera opción que podría utilizar el entrenador argentino y que le gusta es Richard Ledezma, quien ya ventiló que disponible. La segunda se encuentra con Miguel Gómez, quien en el Clausura 2025 fue una gran revelación junto a Hugo Camberos. La tercera opción se puede dar con Diego Campillo, quien sabe jugar de central y contención, y la cuarta sería José Castillo, quien estaría de regreso y sabe jugar en toda la línea defensiva.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.