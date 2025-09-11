Chivas se encuentra en plena preparación para jugar contra América en una nueva edición del Clásico Nacional por el Apertura 2025. En medio de este contexto, Gabriel Milito recibió importantes noticias de la directiva con el famoso gesto de Amaury Vergara.

El entrenador argentino sabe muy bien que contará con Richard Ledezma para el juego del sábado, pero que Alan Mozo no solo no jugará ante las Águilas sino que además se perdería lo que resta del torneo por una lesión. En medio de este contexto, revelan qué es lo que falta para que se haga oficial la llegada de Carlo Soldati.

¿Alan Mozo lesionado y fuera del Apertura 2025?

Alan Mozo se lesiono. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolistas que había comenzado a ganarse la consideración de Gabriel Milito era Alan Mozo. Sin embargo, en las últimas horas surgió la información de que el lateral derecho se lesionó los meniscos, por lo que tendrá que pasará por el quirófano. De esta manera se perdería lo que resta del torneo.

Richard Ledezma confirmó su regreso en redes sociales

Richard Ledezma busca ser parte del Clásico Nacional contra el América.

Richard Ledezma se lesionó hace más de dos semanas en el juego contra Tijuana a los minutos. De cara al duelo contra América, el flamante refuerzo de Chivas ventiló en redes sociales que está disponible para jugar el Clásico Nacional.

Hugo Camberos y Yael Padilla convocados al Mundial Sub20

Hugo Camberos se encuentra en Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

Ayer Chivas confirmó que estaban de regreso en Verde Valle Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval. Por otro lado, tras el partido contra América los primeros deberán reportar junto a Sebastián Liceaga y Diego Ochoa con la Selección Mexicana Sub20 para jugar el Mundial de Chile 2025.

¿Qué falta para que Carlo Soldati sea anunciado en Chivas?

Carlo Soldati sería nuevo jugador de Chivas.

El miércoles salió a la luz que Chivas tenía casi cerrada la llegada de Carlo Soldati para que se una a las filas rojiblancas. Sin embargo, ayer José María Garrido dio a conocer que aún no hicieron oficial su llegada porque aún analizan cómo se encuentra de sus rodillas tras sufrir lesiones ligamentarias.