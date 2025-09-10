Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a América por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. En medio de este contexto, Gabriel Milito no solo recuperó a Luis Romo y Richard Ledezma, sino que además en Verde Valle se encuentran Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Yael Padilla.

No hay dudas de que el entrenador argentino no ha parado de utilizar a diferentes jugadores que marcan la diferencia y que la afición no entiende por qué son titulares. Tal es el caso de Gilberto Sepúlveda quien se impone como titular por encima de nombres que no marcan la diferencia como Raúl Martínez, Luis Olivas y Francisco Méndez.

En medio de este contexto Chivas se prepara para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada 8 del Apertura 2025. Hoy el Guadalajara regresó a Verde Valle con vistas a llegar de la mejor manera al duelo que se llevará adelante en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Santiago Sandoval se sumó a los entrenamientos con Chivas. (Foto: IMAGO7)

En la Perla Tapatía se dieron importantes regresos y no se trata de Richard Ledezma, Luis Romo y Daniel Aguirre, sino de jugadores citados a la Selección Mexicana. Se trata de Santiago Sandoval, que anotó gol el Tri Sub18 y es titular para Gabriel Milito, Hugo Camberos y Yael Padilla, quien estuvieron convocados a la Sub20 y regresaran con el Tri el domingo.

Daniel Aguirre y Alan Pulido presentes en Verde Valle

En el video que publicó Chivas en Verde Valle se ve claramente a jugadores que entran y que salen del campo de juego. Entre los que salían estaban Leonardo Sepúlveda y Daniel Aguirre, mientras que Alan Pulido iba detrás del resto de sus compañeros.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.