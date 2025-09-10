Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al Clásico Nacional del Apertura 2025. En medio de este contexto se habla de la inminente llegada de Carlo Soldati y la afición rojiblanca dio el veredicto final sobre el fichaje del defensor formado en Querétaro.

Sin dudas la noticia de un fichaje de último momento por parte del Guadalajara sorprendió a más de uno porque nadie se esperaba esta decisión. Todo indica que el futbolista con pasado reciente en Italia llegaría a Tapatío.

En medio de este contexto José María Garrido dio a conocer que Chivas aún analiza la oficialización del nuevo fichaje porque necesitan corroborar cómo se encuentra su rodilla. Con todo este panorama la afición del Rebaño Sagrado dio a conocer su veredicto sobre Carlos Soldati.

Carlos Soldati se convertiría en nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En el Canal de WhatsApp de Rebaño Pasión se llevó adelante una encuesta en la que participaron más 529 personas. Son 402 las que consideraron que es excelente la contratación, 52 que no cambia en nada la ecuación y 75 que se necesita un central de calidad.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.