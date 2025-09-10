No hay dudas de que el próximo sábado Chivas necesita quedarse con los tres puntos si aún pretende pelear por un lugar en la Liguilla. A menos de cinco días de enfrentar a América, Gabriel Milito volvió a los trabajos en Verde Valle con la noticia de la que nadie habla: Richard Ledezma comenzó a trabajar a la par del equipo, mientras que Omar Govea no estuvo con zapatos de futbol. ¿Es Richy la solución que necesita el Rebaño Sagrado?

No hay dudas de que el Guadalajara necesita romper con una sequía sin victoria porque no lo hace en el Apertura 2025 porque no gana desde la jornada tres cuando superó agónicamente a Atlético de San Luis por 4-3. En medio de este contexto, es necesario ganarle a las Águilas en la fase regular en un campeonato.

En medio de este contexto de crisis deportiva en Chivas se dieron tres importantes noticias en Verde Valle. Una de ellas llegó en relación al gesto de parte de Amaury Vergara para dejar claro hacia adentro y afuera que se mantiene el rumbo de la gestión que lleva adelante Gabriel Milito.

Richard Ledezma trabajó a la par del equipo. (Foto: IMAGO7)

La otra es en relación a Richard Ledezma quien ayer estuvo presente en el regreso a los trabajos en la Perla Tapatía. Lo más importante del refuerzo rojiblanco es que se mostró con botines, por lo que practicado a la par de sus compañeros según lo informado por Juan Manuel Figueroa en Medio Tiempo. Quien parece no estuvo a la par fue Omar Govea, un jugador al que no pudo reemplazar en el once titular.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.