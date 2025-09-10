Las Chivas de Guadalajara parecen la víctima perfecta para que el América vuelva a hacer de las suyas en el partido que divide al país. De cara a la edición del Clásico Nacional del siguiente sábado, Gabriel Milito recibió el mejor consejo de un campeón con las Águilas para que se lleven el triunfo y se trata de Christian Patiño.

El Rebaño Sagrado apenas ha ganado un partido en lo que va del Torneo Apertura 2025, por lo cual no hay mucho optimismo para enfrentar al acérrimo rival en un encuentro de vital importancia para darle un voto de confianza al proyecto del estratega argentino, sin embargo, Patiño tiene la clave para que los tapatíos piensen en que sí pueden imponerse a los azulcremas.

“Por puntos el América es favorito, por futbol también, pero al final dentro de la cancha y el día que se juegue el clásico será 11 contra 11 y si los chavos de Chivas se aplican, corren y están atentos dentro de la cancha pueden complicar al América”.

Milito llega muy presionado al Clásico Nacional. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

“Si Chivas se planta bien, si tiene un buen parado en la parte defensiva puede contragolpear y le puede dar un susto al América sino les pueden pasar por encima”, fue parte de lo que comentó Patiño, campeón con las Águilas en el 2022, en entrevista con TUDN.

Chivas no vence al América desde el 2017

Mal y de malas para Guadalajara cada que llega el Clásico Nacional. Ya que no han logrado imponerse al América en un partido de temporada regular desde el 2017, cuando eran dirigidos por Matías Almeyda y Ángel Zaldívar fue el autor del gol de la victoria gracias a un penalti. En un partido que se jugó en el Estadio Akron.