Ayer por la noche se dio a conocer que Chivas estaría a un paso de anunciar la llegada de Carlo Soldati para el Apertura 2025 de la Liga MX. Gilberto Sepúlveda no sería el único afectado ante la posible llegada del futbolista formado en Querétaro, sino que también se vería perjudicada la proyección de Francisco Méndez en el primer equipo.

La noticia de diferentes insiders sobre la inminente llegada de un nuevo jugador al Guadalajara sin duda sorprendió a propios y extraños. Especialmente porque se estaría quedando con un jugador que viene de tener una experiencia en el futbol de Europa.

En medio de este contexto, lo primero que se nos viene a la cabeza es que Gilberto Sepúlveda sería uno de los grandes afectados y es cierto. El Tiba tiene todos los números para salir del once titular por la gran cantidad de errores que ha cometido.

Francisco Méndez es uno de los jugadores destacados de Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, ante la llegada de Carlo Soldati otro de los grandes perjudicados en el Guadalajara sería Francisco Méndez. El canterano es uno de los defensores que se ha destacado en Tapatío y su proyección en el primer equipo podría verse cortada con la llegada del futbolista formado en Querétaro.

¿Carlo Soldati llega para jugar en el primer equipo de Chivas?

Una de las grandes preguntas que surge es cuándo podría debutar Carlo Soldati en el primer equipo de Chivas. Según lo informado por José María Garrido, el defensor que viene de ser campeón en Cagliari Sub20 llegará a Tapatío.