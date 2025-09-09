La fecha FIFA de septiembre quedó en medio de las jornadas 7 y 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. Es decir, se da justo en la previa al partido más importante para el Club Deportivo Guadalajara en el torneo, el Clásico Nacional. Es por eso que se miraba con recelo la posibilidad de perder algún jugador por lesión debido a su actividad en el Tri.

Sin embargo, Javier Aguirre decidió que Roberto Alvarado fuera suplente en el amistoso de la Selección Mexicana con Corea del Sur. El partido que se disputa en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, Estados Unidos se da apenas 4 días antes del duelo contra el Club América.

De esta manera, Chivas respira porque una de sus figuras no correrá tanto riesgo de cara a la octava fecha. No obstante, podría ingresar en algún momento del partido amistoso, lo que encendería las alarmas en el Rebaño Sagrado. El Piojo fue titular en el empate sin goles con Japón y no pudo gravitar en el encuentro.

En la misma sintonía de lo que es su desempeño con Chivas en el 2025, el extremo por derecha se diluyó en pases intrascendentes y amagues infructuosos. Más allá de su bajo rendimiento a lo largo de todo el año, Alvarado se presenta como un titular prácticamente fijo para el duelo contra el América.

Raúl Rangel sí es titular con la Selección Mexicana ante Corea del Sur

Por su parte, el otro convocado rojiblanco sí es titular en el amistoso contra Corea del Sur. Raúl Rangel toma la portería titular de la Selección Mexicana por decisión de Javier Aguirre. Aunque el habitual elegido por el Vasco es Luis Malagón, el arquero del América no termina de transmitir confianza, por lo que puede ser una buena oportunidad para el Tala.