El Guadalajara transcurre una semana importante debido a que enfrentará a América con la necesidad de sumar de a tres. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito hoy volverá a contar en sus filas con Luis Romo, quien no viajó a Estados Unidos con el objetivo de dosificar cargas, mientras espera probar a Richard Ledezma y Omar Govea.

Queda claro que el Rebaño Sagrado necesita dar un golpe en la mesa para encarrilar en la tabla de posiciones. Una derrota los dejaría fuera de los puestos de clasificación directa, mientras que una goleada en contra además deja al borde del abismo al entrenador argentino.

En medio de este contexto, Gabriel Milito comenzará a recuperar jugadores importantes para enfrentar a América en el Clásico Nacional. Ayer por la noche José María Garrido dio a conocer que Richard Ledezma y Omar Govea podrían volver a tener acción, pero recién en el segundo tiempo.

Luis Romo se entrenará a la par de todo Chivas. (Foto: IMAGO7)

Esta tarde el Guadalajara vuelve a los entrenamientos en Verde Valle y revelan que Gabriel Milito contará con una pieza clave en los trabajos. Jesús Bernal informó que Luis Romo vuelve a los entrenamientos luego de que no haya viajado con el Rebaño Sagrado a enfrentar a León en Estados Unidos.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.