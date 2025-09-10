El Guadalajara se alista en Verde Valle para comenzar a llegar de la mejor manera al Clásico Nacional ante América por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto rojiblanco necesita ganar para comenzar a escalar puestos importantes en la tabla de posiciones.

En medio de este contexto, Chivas sorprende debido a que tendría cerrada la llegada de Carlos Soldati como nuevo jugador en este libro de pases. A su vez, Amaury Vergara y Javier Mier tienen importante gesto con Gabriel Milito para respaldarlo previo al Clásico Nacional contra América. Por último, Luis Romo se integró a los trabajos tras no estar disponible en Estados Unidos.

Carlos Soldati sería nuevo jugador de Chivas

Carlos Soldati llegará a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Ayer por la noche el mundo Chivas se llevó una verdadera sorpresa debido a que se confirmaba que Carlos Soldati se había realizado las pruebas médicas y físicas para ser nuevo jugador. El futbolista que acaba de volver a Querétaro proveniente de Cagliari.

Amaury Vergara respalda a Gabriel Milito previo a América vs. Chivas

Gesto de Amaury Vergara y Javier Mier con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto hay un Clásico Nacional que está a la vuelta de la esquina con unas Chivas necesitado de resultados. Ayer volvieron a los trabajos en Verde Valle donde apareció Amaury Vergara con un gesto en redes sociales con Gabriel Milito al publicar una foto abrazándolo.

Luis Romo regresa a los trabajos en Chivas

Luis Romo regresó a los trabajos en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Como decíamos, Chivas volvió ayer a los trabajos en Verde Valle con un Gabriel Milito que probará a Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Omar Govea. Con este panorama el entrenador argentino tuvo buenas noticias debido a que Luis Romo regresó a los trabajos tras no haber viajado con el equipo a Estados Unidos.