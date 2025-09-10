En poco más de 72 horas se volverá a vivir una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América en la Liga MX. En medio de este contexto, se destapó que Carlo Soldati sería nuevo jugador del Guadalajara, pero revelan que su oficialización se hará cuando se terminen de analizar los estudios médicos debido a que a los 20 años ya sufrió dos lesiones ligamentarias.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado no solo se ha caracterizado por ser un importante formador de jugadores, sino que también por ir en busca de joyas que no son tenidos en cuenta. Un claro ejemplo de esto es Teun Wilke, un futbolista que llegó desde Europa.

En medio de la preparación para el Clásico Nacional sale a la luz que en la clínica de Rafael Ortega se estaba haciendo los estudios médicos y físicos Carlo Soldati. Sin embargo, José María Garrido dio a conocer que aún no han hecho oficial la llegada del futbolista surgido en Querétaro porque analizan como se encuentran sus rodillas tras las lesiones ligamentarias.

“Las referencias es que es un muchacho con muy buenas condiciones, pero un jugador que a los 20 años ya se lesionó los dos ligamentos cruzados pues eso condiciona de forma importante su carrera por eso no continúa en el fútbol de europa”, explicó en Futbol Con Cerebro. Y agregó: “Todavía no está cerrado porque todavía se está analizando en esta parte de los estudios físicos y médicos que el muchacho pueda superar los exámenes y que entonces se determine si se registra o no”.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.