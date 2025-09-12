El Clásico Nacional ya empezó a jugarse fuera de la cancha. A horas del choque entre América y Chivas por la Jornada 8 del Apertura 2025, el defensor azulcrema Israel Reyes encendió la previa con declaraciones que no pasaron desapercibidas en Guadalajara. El defensor azulcrema lanzó un mensaje directo que puede leerse como un dardo hacia el Rebaño, en un contexto donde los dirigidos por Gabriel Milito buscan dar un golpe de autoridad en el torneo.

En conferencia, el futbolista americanista aseguró: “No puedes salvar un torneo, salvar temporadas que no has hecho muy bien las cosas por ganarle a tu archirrival; siendo un equipo grande no aspiras a solo ganarle al rival que siempre has tenido de por vida”. Esta frase puede servir como motivación para la plantilla rojiblanca, que llega golpeada y con la necesidad de una victoria.

Además, Reyes intentó diferenciarse respecto a Chivas y su urgencia: “Nosotros aspiramos a llegar a la Final y ganarla, de nada nos sirve estar en liguilla y no ganarla”. Al mismo tiempo, reconoció que vencer al Rebaño les daría un impulso de confianza: “Obviamente vamos por todo, vamos a salir a ganarlo y esto nos dará mucha más confianza”.

Las palabras de Reyes se dan en un contexto donde el Rebaño no ha podido encontrar los resultados bajo la conducción técnica de Gabriel Milito. Otro elemento americanista, Henry Martin, también se expresó en la previa al Clásico: “Nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archirival. Dentro de la cancha salimos a proponer. Sabemos que Chivas a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal”, opinó.

El nuevo rol de Israel Reyes en América

Una de las novedades que presenta el cuadro dirigido por André Jardine es que Israel Reyes está jugando como mediocentro de contención. El polifuncional jugador mexicano viene en buen nivel y ya ha actuado también como lateral derecho y zaguero, pero ahora apunta a disputar el Clásico Nacional en este nueva función, junto a Érick Sánchez y Álvaro Fidalgo.