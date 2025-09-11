Este sábado tendrá lugar una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas. El Rebaño Sagrado deberá visitar la Capital para enfrentar a sus máximos rivales en medio de un mal momento que atraviesa el equipo en el Apertura 2025 de la Liga MX. Por su parte, las Águilas de André Jardine vienen de remontar vuelo.

El cuadro azulcrema está invicto en este certamen de la Liga MX: con cinco victorias y dos empates, se sitúa como escolta por detrás de Rayados de Monterrey. Además, ganó sus últimos cuatro partidos, recuperándose de la eliminación en la primera fase de la Leagues Cup.

Últimos resultados del América

Luego de una deslucida victoria ante los Gallos Blancos, en donde el equipo se fue abucheado, América dio golpes sobre la mesa al derrotar con claridad a Tigres y Atlas a domicilio y a los Tuzos de Pachuca. Además, no recibieron goles en sus últimos dos juegos como local, algo que contrasta con la fragilidad defensiva que muestran las Chivas.

América 2-0 Pachuca

Atlas 2-4 América

Tigres 1-3 América

América 1-0 Querétaro

Probable alineación del América

Aunque su entrenador André Jardine siempre es capaz de sorprender, América viene utilizando un once tipo conformado de la siguiente manera: Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Cristian Borja; Erick Sánchez, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

América viene de vencer a Querétaro, Tigres, Atlas y Pachuca (Imago7)

Jugadores claves

Érick Sánchez : “Chiquito” ha demostrado una gran mejora en su nivel en este último semestre. Su intensidad para ganar duelos, así como capacidad técnica y llegada al área lo convirtieron en un pilar de André Jardine.



: “Chiquito” ha demostrado una gran mejora en su nivel en este último semestre. Su intensidad para ganar duelos, así como capacidad técnica y llegada al área lo convirtieron en un pilar de André Jardine. Brian Rodríguez : Desequilibrante en el último Clásico Nacional, cuando provocó la expulsión de Alan Mozo. El uruguayo es difícil de parar en el uno contra uno.



: Desequilibrante en el último Clásico Nacional, cuando provocó la expulsión de Alan Mozo. El uruguayo es difícil de parar en el uno contra uno. Álvaro Fidalgo : El cerebro del equipo que imprime pausa y junta al equipo mediante el pase. Ya son varios Clásicos Nacionales en los que el español impone condiciones.



: El cerebro del equipo que imprime pausa y junta al equipo mediante el pase. Ya son varios Clásicos Nacionales en los que el español impone condiciones. Israel Reyes: Llamativamente, está siendo utilizado como contención por André Jardine. Antes era central y lateral derecho. Su polifuncionalidad habla por sí sola y para muchos fue un gran ausente en la convocatoria de la Selección Mexicana.

La última derrota del América jugando como local

Ya han pasado casi siete meses desde que el América perdió su último partido jugando como local: esto fue el 15 de febrero, tras caer 2-3 ante Necaxa por la Jornada 7. A partir de allí, fueron nueve victorias y cuatro empates ante su propio público.

Los elogios de André Jardine para Chivas

En la previa al Clásico Nacional, el entrenador André Jardine fue elogioso para con el juego del Rebaño: “Coincido con Nicolás Larcamón en el sentido de que veo a Chivas jugando bien. A veces no tiene el resultado, pero por desempeño siempre con cosas interesantes. Me parece tener menos puntos de los que debería tener y al menos para nosotros está muy claro. Entendiendo las formas y para dónde Chivas está queriendo ir con su entrenador, me parece un rival con muchos argumentos que te exige una preparación bastante fina y atención en detalles que ya estamos haciendo”, afirmó el brasileño.