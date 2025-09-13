Para Luis Roberto Alves Zague, es una pena que las Chivas de Guadalajara atraviesen tantos problemas futbolísticos como los que aquejan en el Torneo Apertura 2025, por ello aseguró que los jugadores no se dan cuenta de que van a pasar desapercibidos en una institución tan grande si siguen por el mismo camino.

El exfutbolista del América y el máximo goleador mexicano del conjunto capitalino, manifestó su sentir pese a ser uno de los emblemas del acérrimo rival, acerca de lo que vive el Rebaño Sagrado que suma varios años lejos del protagonismo que su historia demanda.

“Los resultados no han sido los esperados, pero la grandeza de Chivas ahí está y estará por siempre. Para la mala fortuna de los actuales futbolistas, van a pasar desapercibidos en una historia tan rica, tan importante y tan trascendental para el futbol mexicano, porque a lo largo de muchos años Guadalajara ha tenido grandes futbolistas… esta generación, si no logra cambiar eso, van a estar marcados por eso”, apuntó Zague en entrevista con Fox Sports.

Zague habló de lo mal que está Chivas. Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

“El Clásico no ha perdido interés”

En cuanto al duelo que sostendrán esta noche Chivas y América por la Jornada 8 del Apertura 2025 en punto de las 21:15 horas, el analista de TV Azteca aseguró que no se ha perdido el interés por el Clásico Nacional y afirmó que sigue siendo el partido más importante del futbol mexicano.

“Lo más importante es que ese partido, estén como estén, tanto Guadalajara como América, siempre será el Clásico. Y por más que quieran decir que se perdió interés… no es cierto: el clásico del futbol mexicano, el clásico nacional se llama América-Guadalajara”, explicó Zague.