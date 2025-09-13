Como es habitual cuando juega de visitante, el Club Deportivo Guadalajara viajó a la sede de turno con 22 jugadores en su delegación. Al jugar 11 de titular y haber 10 suplentes, uno de ellos debía quedar afuera de la lista definitiva. En esta oportunidad, Gabriel Milito decidió dejar aparte a Isaac Brizuela para el partido contra el Club América.

El hecho de que el Conejo haya jugador para el Sub 21 despejó la duda de quién iba a ser el señalado por el Mariscal para quedar afuera del banco de suplentes. Una vez más, Brizuela jugó junto a los juveniles, y en esta ocasión marcó un gol en el Clásico Nacional de la categoría.

Isaac Brizuela no es tenido en cuenta por Gabriel Milito en Chivas. (Getty)

De todas formas era previsible que el avezado carrilero no iba a tener lugar en el Clásico Nacional. En un primer momento, Omar Govea volvía de su lesión y estaba en la nómina de jugadores que viajaban a Ciudad de México. No obstante, a último momento Chivas comunicó que el mediocampista no volaba a la capital e Isaac Brizuela se subió al avión en su lugar.

Gabriel Milito daría una sorpresa en el equipo titular de Chivas ante América

Además de tomar la decisión de dejar afuera del partido a Isaac Brizuela, Gabriel Milito daría un golpe de timón en el equipo titular de Chivas para el Clásico Nacional. Según la información del periodista Jesús Bernal, Fernando González sería titular contra América. Su incorporación al 11 inicial sería un sorpresa, ya que hasta ahora no era tenido en cuenta por el DT rojiblanco.