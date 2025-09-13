Las Chivas de Guadalajara tienen en puerta el partido más complicado del Torneo Apertura 2025 cuando se metan a la casa del América en el partido por la Jornada 8, lo cual los obliga a obtener un buen resultado ante el mal paso que los tiene en la parte baja de la tabla general.

Los jugadores del Rebaño Sagrado llegaron a la capital del país la noche del viernes y se hospedaron en el hotel que acostumbran, lo cual hacía pensar en que serían bien recibidos por sus seguidores con la tradicional serenata, sin embargo, algunos de ellos fueron cambiando el tono de los cánticos.

Entre insultos y peticiones de “ponerle más huevos”, un sector de chivahermanos manifestaron su sentir por el mal momento que atraviesa el equipo que dirige Gabriel Milito, quien únicamente ha ganado un partido de los seis que ha disputados y los tiene colocados en el lugar 16 de la clasificación.

Afición de Chivas afuera del hotel. FOTO: CHIVAS

Chivas llega al duelo frente al América en una clara desventaja no solo de resultados, también en cuanto planteles porque la escuadra capitalina se sigue reforzando a pesar de que suma varios torneos levantando el campeonato, mientras que los rojiblancos únicamente han disputado una final en los últimos años que fue en el 2023 cuando perdieron frente a los Tigres de la UANL.

Chivas vs. América: Dónde ver en VIVO el Clásico Nacional

Será este sábado en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de Mexico cuando se lleve a cabo el Clásico Nacional en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión correrá a cargo de Televisa en TV abierta para todo el país en el Canal 5, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por TUDN y VIX,. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.