Chivas por fin podrá contar con la presencia de sus cinco jugadores que fueron requeridos por el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, por lo que el cuerpo médico del Tricolor le compartió un reporte a la gente del Rebaño para contarles sobre el estado físico de cada elemento.

El Vasco decidió observar a Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González en esta breve concentración en el Centro de Alto Rendimiento por si se abriera un lugar en la lista final rumbo al Mundial del 2026.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, ha filtrado el reporte que habría mandado la gente de Selecciones Nacionales sobre los cinco jugadores del Guadalajara, en donde se confirmaría que todos están en óptimas condiciones para jugar el fin de semana contra Cruz Azul.

“Hasta hoy por la tarde fueron liberados por la Selección Mexicana, es decir, van a entrenar con el Guadalajara hasta mañana, jueves y el viernes.

“Me platicaban que el Guadalajara ya tiene un primer reporte de la Selección Nacional y aparentemente todos vienen en buenas condiciones, no hay indicios de alguna molestia, al menos en lo que se reporta a la salida de los jugadores”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los lesionados de Chivas?

El Guadalajara tiene un plantel diezmado por diferentes dolencias musculares en varios elementos como Richy Ledezma, Daniel Aguirre, José Castillo y Alan Pulido, además de otros elementos como Leonardo Sepúlveda que se recupera de una lesión de tobillo y Chicharito, quien estaría en readaptación al esfuerzo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.