Las Chivas de Guadalajara recibirán a Cruz Azul el sábado en un partido correspondiente a la Jornada 7 por el Torneo Apertura 2025, donde la obligación del entrenador Gabriel Milito es llevarse los tres puntos para ofrecer confianza en su proyecto, por lo que el entrenador de los cementeros, Nicolás Larcamón, considera que no será un duelo sencillo.

Larcamón fue muy claro al asegurar que el Rebaño Sagrado no cuenta con los puntos que en el papel podría tener, además, hizo un recordatorio que no debe pasar desapercibido, y es que los rojiblancos tienen un partido menos que es ante los Tigres de la UANL. En este sentido, parece que de alguna forma el timonel de La Máquina se está protegiendo en caso de que no tengan su mejor noche en el Estadio Akron.

“Para mí Chivas es uno de los rivales más exigentes que podemos afrontar y más para lo que viene viviendo y la necesidad imperiosa que tienen de obtener un resultado. Por lo cual nosotros en esa preparación fuimos muy tajantes con los jugadores, con el plantel, para entender muy bien que las exigencias van a estar a tope, muy en similitud de lo que fue el partido pasado contra el mismísimo campeón de liga (Toluca)”.

Larcamón marcha en buen momento con Cruz Azul. Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

“Son uno de esos equipos que quizás la ubicación que tienen en la tabla responde a que tienen también un partido menos que el resto. Creo que es un equipo que ha competido muy bien, indudablemente con aspectos que no ha hecho bien y no le ha posibilitado sumar y posicionarse en los lugares que aspira la institución y el entrenador, un entrenador que conozco muy bien”, fue parte de lo que apuntó Larcamón en conferencia de prensa.

“Chivas va a ser un rival muy exigente”

Consciente de que Guadalajara necesita sumar en el Gigante de Zapopan, Larcamón manifestó la complicación que será enfrentar a un rival casi desesperado, por lo cual hace un llamado a los jugadores celestes para estar concentrados los 90 minutos, descartando que sean favoritos para el encuentro que se jugará a las 19:00 horas.

“Siento que no hay una disparidad en relación a lo que van a ser los niveles de exigencia para nosotros llevarnos el partido y lo estamos preparando de esa manera, sabiendo que vamos a enfrentar a un gran equipo, un rival que va a ser sumamente exigente y que para llevarnos los tres puntos que ambicionamos tendremos que hacer muy bien las cosas. Vamos con esa premisa de ser muy determinados y estar muy enfocados porque el rival no nos va a hacer nada fácil la cita y estamos muy claros del nivel de exigencia que afrontamos”, finalizó Larcamón.