Isaác Brizuela es uno de los futbolistas más profesionales que ha llegado a Chivas desde hace varios años, en donde su continuidad en el redil ha estado en tela de juicio desde hace varios semestres; sin embargo, el veterano se mantiene trabajando a tope y encontró su recompensa en el duelo contra Puebla.

Desde antes de que arrancara el Apertura 2025 se reportó que el Conejo no tendría actividad con el primer equipo, versión que tomó fuerza debido a que el extremo estuvo participando jornada a jornada con la filial Sub 21 rojiblanca.

Sin embargo, ante la ola de lesiones y ausencias que hay en el chiverío, el entrenador Gabriel Milito decidió recurrir a experimentado canterano del Toluca, otorgándole sus primeros minutos en el torneo de Liga MX durante el duelo contra el Puebla al ingresar de cambio en lugar de Richy Ledezma.

El Conejo estaría viviendo sus últimas semanas como futbolista rojiblanco debido a que su contrato estaría por concluir en el próximo mes de diciembre, en donde no se ha registrado alguna propuesta de extensión de contrato, por lo que su estadía en el redil estaría por concluir.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.