Las Chivas de Guadalajara Femenil no perdieron de milagro en el partido frente a Rayadas de Monterrey el martes pasado, gracias a un gol de Adriana Iturbide, quien se ha convertido en la salvadora del equipo en diversas ocasiones, marcando anotaciones que son decisivas.

Boyi Iturbide fue la encargada de decretar el marcador final contra las regias 1-1 y con ello acumuló su tanto número 32 que la coloca a un gol de igualar a Rubí Soto como la tercera máxima romperredes en la historia del Rebaño Sagrado, solo por debajo de Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo.

La delantera de 32 años llegó a Chivas Femenil para el Apertura 2022, es decir, suma casi cuatro años en la institución y desde su arribo siempre ha mostrado el olfato goleador que la caracterizó en su carrera con Atlas, donde arrancó su carrera profesional.

Su mejor torneo como delantera fue en el Apertura 2023 donde anotó ocho tantos entre la fase regular y la Liguilla. Cuando llegó a Guadalajara, acababan de ser campeonas por segunda ocasión en el 2022, siendo uno de los objetivos que le faltan por conseguir en su extensa trayectoria.

Las máximas goleadoras de Chivas Femenil

Guadalajara tiene en Alicia Cervantes como su máxima romperredes y su legado puede seguir creciendo, ya que está a menos de 15 tantos de igualar a Omar Bravo, quien funge como el mejor goleador de la historia de la institución.