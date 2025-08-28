No hay dudas de que Chivas no tiene los puntos merecidos luego de haber perdido puntos importantes en encuentros en los que había dominado con cinco penales cometidos. En medio de este contexto, Alan Mozo señaló que no se sienten perseguidos por el arbitraje, sino que son ellos responsables por los errores que han cometido.

Queda claro que el Guadalajara ha mostrado grandes argumentos para quedarse con varios partidos, especialmente ante León y los tres encuentros de la Leagues Cup 2025. Sin embargo, contra Santos Laguna y FC Juárez fueron dominados con un juego defensivo el cual se basaba en tapar todos los espacios.

Uno de los puntos más cuestionados en Chivas son los cinco penales que le han marcado al Rebaño Sagrado en las cinco jornadas que disputó. Alan Mozo habló en conferencia de prensa y señaló que ni él ni sus compañeros se sienten perseguidos por el arbitraje.

“Son situaciones que la verdad, siéndote sincero, no me gusta hablar del arbitraje porque es algo que no está en mi control. Lo que sí está sí es saber que muchas de nosotros tuvimos desatenciones que podemos evitar y justo son los detalles que nos pueden perjudicar. No nos sentimos perseguidos ni perjudicados, al contrario nos sentimos responsables de seguir mejorando esos detalles”, declaró.

Y agregó: “Hemos dominado los partidos y esto es de triunfo. Ser más contundente, la malicia para no cometer penales que no tenemos que regalar y creo que en el grupo estamos seguros de que eso lo vamos a revertir”.

Alan Mozo afirmó que Chivas está para ser campeón

En la misma conferencia de Alan Mozo señaló que el Guadalajara está por convertirse en campeón del Apertura 2025. “He peleado toda mi vida para estar aquí, para quedarme aquí lo voy a dar todo. Me encantaría ser campeón, a lo mejor no me crean pero estamos cerca. Estamos en el camino. Este equipo está para eso. Eso Gabriel y todo su cuerpo técnico lo tenemos claro y los resultados lo van a acompañar”, expresó.

Y agregó: “Veo la calidad de mis compañeros, los que estamos aquí como los refuerzos, sobre todo veo la idea de un técnico que sabe lo que quiere, que nos explica a la perfección. Estamos en ese proceso. Entiendo que los resultados hablan por sí solo sé que estamos en Chivas, que es un equipo impresionante, que trasciende fronteras y que estoy seguro de que cuando estemos en semifinales esto que estoy diciendo ahorita, lo que han dicho mis compañeros, el entrenador y la directiva se va a ver reflejado”.