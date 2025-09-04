En el último mercado de fichajes, las Chivas de Guadalajara dieron salida europea a uno de sus canteranos más prometedores. Mateo Chávez no tardó en consolidarse con el primer equipo del Rebaño y muy pronto se ganó la oportunidad de ser transferido al AZ Alkmaar, de los Países Bajos.

El Guadalajara se movió rápido para conseguir un reemplazo y logró la contratación de Bryan González, otro de los mejores laterales que tenía la Liga MX tras lo demostrado con los Tuzos del Pachuca. El Cotorro también podría apuntar a jugar en Europa si aprovecha en el Rebaño, pero además, parece significar una leve mejoría respecto al Tiloncito.

Comparativa entre Bryan González y Mateo Chávez con Chivas en Liga MX (Libro de Pases)

La comparativa entre Mateo Chávez (2024/25) y Bryan González (2025) muestra que el Tiloncito, recientemente vendido a Europa, promediaba una mayor cantidad de acciones defensivas y duelos defensivos. Sin embargo, el Cotorro destaca mayormente en rubros ofensivos o creativos como lo son remates, pases exitosos/progresivos y centros exitosos.

De esta manera, el Rebaño Sagrado se desprendió de un lateral con mucha proyección a futuro como lo era Mateo Chávez, pero adquirió a uno casi igual de joven y con unas características ofensivas que encajan mejor con el planteamiento de Gabriel Milito. De hecho, Cotorro suele jugar como carrilero, con más participación en ataque de la que tenía Mateo.

Tres partidos sin ver minutos para Mateo Chávez

Después de estrenarse oficialmente con el AZ Alkmaar y hasta brindar una asistencia en su debut por la Eredivisie, Mateo Chávez acumula tres partidos consecutivos sin ver minutos: dos por la eliminatoria de Conference League y otro más en la visita al Breda por la Jornada 3. El Tiloncito deberá seguir trabajando para ganarse más oportunidades en las próximas semanas.