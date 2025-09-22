El canterano rojiblanco, Mateo Chávez, cumplió en este mercado su sueño europeo al ser transferido de Chivas al AZ Alkmaar. Como si fuera poco, al mismo tiempo se consolidó como un convocado habitual a la Selección Mexicana, donde hasta se dio el lujo de ser campeón de Copa Oro con el Tri.

El Tiloncito tuvo un auspicioso estreno con su nuevo equipo: dio una asistencia en su primer partido por Eredivisie y sumó rodaje en competencias internacionales, pues su equipo compite en la UEFA Conference League. Sin embargo, las últimas semanas han sido decepcionantes para el joven lateral izquierdo.

Mateo Chávez podría perder terreno en la Selección Mexicana: no ha jugado últimamente con el AZ Alkmaar (Getty Images)

Al tratarse de un futbolista que se entrega al máximo y está habituado a dar pasos rápidos en su carrera, Mateo Chávez debe de vivir una especie de calvario con el AZ Alkmaar: el Tiloncito no ha jugado ni un sólo minuto en los últimos cinco partidos de su equipo. Su última participación fue hace más de un mes, el 17 de agosto, cuando jugó 17 minutos ante el Volendam por la Eredivisie.

A partir de allí, el Tiloncito estuvo en la banca para los juegos de Conference League ante Levski Sofia, pero también se quedó sin jugar frente a NAC Breda, Heracles y Feyenoord, los últimos rivales de la Eredivisie. Esta escasa participación puede jugarle en contra de cara al Mundial de 2026, aunque claro está que recién es su primera temporada en Europa y de seguro el plan del AZ sea llevarlo de a poco.

Los números de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar

Desde que llegó a su nuevo equipo en los Países Bajos, Mateo Chávez ha completado apenas 232 minutos oficiales repartidos en seis partidos. En ese lapso no marcó goles -sí anotó en un amistoso- y aportó una asistencia para la goleada por 4-1 ante Groningen en su estreno por la Eredivisie. El entrenador está apostando por el neerlandés Mees de Wit como titular en el lateral izquierdo.