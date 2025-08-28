El futbol mexicano está en crisis y las pruebas saltan a la vista con el mal nivel que se vive en la Liga MX, los malos resultados de la Selección Mexicana en algunas competencias y la poca producción de juveniles con proyección a futuro, por lo que muchos especialistas consideran que es por la falta de competencia como el ascenso y el descenso.

Es por eso que un grupo de dirigentes de los clubes que participan en la Liga de Expansión se han manifestado en contra de las decisiones que han tomado los altos mandos del futbol mexicano, en donde se ha puesto pausa al ascenso y descenso entre categorías, llevando el caso a los tribunales del TAS.

Sin embargo, el comunicador David Medrano, reveló que este grupo llevaría a dos personas en calidad de testigos para darle fundamento a sus quejas y se trataba de Ricardo Ferretti y José Luis Higuera; sin embargo, ninguno apareció en la reunión con el máximo tribunal de justicia en el deporte del planeta.

A través de una nota compartida por el portal Mediotiempo, en donde dicho comunicador es colaborador, se explicó que durante la audiencia que sostuvo la defensa de los clubes de Expansión con la gente del TAS, se esperaba que tanto Ricardo Ferretti como José Luis Higuera aparecieran a dar su postura sobre el tema del ascenso, aunque no se habrían aparecido.

“En busca de que regrese el formato de ascenso y descenso, el denominado G6 de la Liga de Expansión presentó su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés); sin embargo, Ricardo Ferretti y José Luis Higuera, que serían testigos en el proceso, no se presentaron.

“Como testigos a su favor, los clubes de la Segunda División mexicana habían citado al exjugador, extécnico y ahora comunicador, Ricardo Ferretti y al presidente del Morelia, José Luis Higuera, pero ninguno asistió“, se lee en la nota firmada por David Medrano.

¿Cuándo se dará la resolución inapelable del TAS a la Liga MX?

El mismo David Medrano explicó que la resolución se dará en aproximadamente cuatro o cinco semanas, es decir, a finales se septiembre o principios de octubre, después de que los especialistas analicen las pruebas mostradas por las defensas de la Liga MX y de la Liga de Expansión.