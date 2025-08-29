Las Chivas de Guadalajara han tenido un irregular comienzo de semestre. Aunque el Rebaño mereció mejor suerte en algunos partidos, la afición comienza a perder la paciencia ante la falta de resultados. Uno de los futbolistas sobre los que más debate se genera es Luis Romo, quien llegó a la institución en el semestre pasado.

Después de un torneo muy problemático para Chivas, con dos entrenadores diferentes, la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco inspiró cierta confianza. Una de sus primeras decisiones fue la de colocar a Luis Romo como uno de sus pilares, primero como líbero con un rol clave en la organización con balón.

Sin embargo, Romo cometió algunos errores con balón que le costaron caro al equipo y es por eso que recibió también ciertas críticas de la afición. Aunque las estadísticas del Apertura 2025 reflejan su importancia real dentro de la estructura, pues el ex Cruz Azul lidera ciertos rubros importantes.

Luis Romo es el mejor jugador de Chivas en los siguientes rubros

Entradas (19)

Intercepciones (10)

Despejes (18)

Pases largos (50) – Efraín Álvarez le sigue con apenas nueve.

Pases acertados (335)

Duelos aéreos (19)

Duelos totales (43)

De esta manera, la importancia de Luis Romo en Chivas queda a la vista, no sólo en rubros defensivos como lo son los primeros, sino también en la generación de juego y las disputas en distintas zonas del campo.