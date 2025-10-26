Chivas viene de quedarse con un partido clave frente a Atlas luego de imponerse por 4-1 por la jornada 15 del Apertura 2025. Tras el partido, Luis Romo, que le marcó a los rojinegros, le dejó un mensaje a la afición, destacando el ambiente, sino que además al vestidor al señalar que se está más cerca del primer objetivo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado logró tres puntos importantes debido a que los dejó momentáneamente dentro de la zona de clasificación directa. Armando González fue la gran figura de la noche, ya que anotó un hat-trick que lo dejó más cerca para pelear por el liderato del campeón de goleo.

Otro futbolista que se destacó de la mejor manera fue Luis Romo, quien al momento de defender fue infranqueable. A su vez, anotó el segundo para que el Rebaño Sagrado esté tranquilo para dominar a gusto el partido.

Tras el partido, el capitán del Guadalajara dejó un mensaje a la afición y al vestidor rojiblanco en redes sociales. “Gran ambiente, gran triunfo y cada vez más cerca del primer objetivo arriba las Chivas y el que no salte”, expresó el mediocampista en Instagram.

¿Cuándo volverá a jugar Luis Romo con Chivas?

De no mediar ningún inconveniente con su físico, Luis Romo volverá a tener acción en Chivas el próximo domingo cuando enfrente a Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025. El duelo comenzará a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Hidalgo y se podrá ver solamente por Fox Sports.