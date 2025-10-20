En el Estadio Akron Chivas llevó adelante una gran presentación al derrotar, como debía ser, a un Mazatlán que en los papeles era de menor calidad. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue como Luis Romo decidió darle el balón a Armando González para que se haga cargo de la ejecución del penal que le habían cometido.

El atacante rojiblanco está dulce debido a que llegaba al encuentro contra los bucaneros como uno de los mejores mexicanos en la tabla de goleo junto a Ángel Sepúlveda. A su vez, llegaba con seis goles en doce partidos y varios de ellos fueron claves para quedarse con puntos importantes como ante América.

Frente a Mazatlán la noche había comenzado de la mejor manera porque abría el marcador con un golazo, pero por una polémica mano le anularon el gol. Minutos más tarde apareció nuevamente la Hormiga pero desde el punto penal para anotar su séptimo gol en el campeonato y así traer tranquilidad con el 1-0 parcial.

Armando González anotó ante Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Como decíamos, Armando González es el mejor atacante mexicano de la tabla de goleo debido a que lleva anotado siete goles. Sin embargo, en la tabla de goleo se ubica en la quinta posición, mientras que el líder de esta estadística es el imparable de Paulinho en el Toluca de Antonio Mohamed.