El sábado Chivas recibe a Cruz Azul con el objetivo de volver a sumar de a tres en la Liga MX tras tres encuentros sin victorias. En medio de este contexto, Alan Mozo recibió el apoyo de Ricardo Peláez luego de haber mencionado que el Guadalajara está para ser campeón del Apertura 2025.

El equipo de Gabriel Milito está sumido en una presión muy importante porque se hizo una importante inversión y se generaron grandes expectativas por la pretemporada. Sin embargo, en lo que va del torneo nacional solamente sumó cuatro puntos de 15 posibles y cometió cinco penales. Un desastre.

En Zapopan Alan Mozo dio la cara sobre el momento que vive el Guadalajara, respaldó al entrenador argentino y afirmó que el equipo está para ser campeón. Tras las palabras del defensor de Chivas, Ricardo Peláez lo apoyó al marcar que es preferible este tipo de declaraciones y hacerse responsable de su actualidad.

“Prefiero jugadores comprometidos así. Lo vengo diciendo hace rato. Que ellos asuman la responsabilidad. Pasaron técnicos porque tienen nivel y jugadores. Ya hablamos de cinco equipos: Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres y América. Ahí abajo tienen que venir Chivas y Pumas. Yo prefiero esto que estar burlándome. Prefiero esto, que se comprometa al aire, con la gente, que lo escuche el aficionado”, expresó el exdirectivo del Rebaño Sagrado en la mesa de Futbol Picante.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo sábado 31 agosto en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.