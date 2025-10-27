Las Chivas de Guadalajara vienen de lograr una contundente victoria en el Clásico Tapatío contra Atlas, por 4-1. El Rebaño Sagrado pisó fuerte ante su público en el Estadio Akron y se metió en puestos de clasificación a Liguilla directa, lo cual representa el gran desafío de este semestre. La próxima semana será el turno de afrontar un partido decisivo ante Pachuca.

Armando González fue superado en la tabla de goleo

La gran figura en la victoria contra Atlas fue sin dudas Armando González, autor de un triplete. La Hormiga llegó a diez goles y por un día durmió como líder de la tabla de goleo del Apertura 2025, junto a otros delanteros. Sin embargo, en la noche del domingo convirtieron tanto Paulinho (Toluca) como Joao Pedro (San Luis), por lo que ambos volvieron a ponérsele por delante a falta de dos jornadas.

El mensaje de Luis Romo tras la victoria en el Clásico Tapatío

Otra de los que tuvo una muy buena actuación fue Luis Romo, quien llevó el brazalete de capitán y marcó el segundo gol, apareciendo por sorpresa en zona ofensiva. “Gran ambiente, gran triunfo y cada vez más cerca del primer objetivo arriba las Chivas y el que no salte”, escribió el referente rojiblanco en su cuenta de Instagram luego del resonante triunfo del Guadalajara ante Atlas.

Amaury Vergara orgulloso por la goleada sobre Atlas

El propietario rojiblanco, Amaury Vergara, estuvo presente en el Akron y apoyó de cerca al equipo, tanto antes como después del encuentro. “Qué manera de jugar el Clásico Tapatío. Orgulloso de este equipo que dejó el corazón en la cancha y nos regaló una noche inolvidable en casa”, publicó en su cuenta de Instagram. Además, en X se mostró orgulloso por Armando González: “Hecho en México. Hecho en Chivas”, expresó el directivo.

Empató Pachuca y así quedó la lucha por la Liguilla directa

Este domingo se completaron los encuentros de la Jornada 15 y el que más le interesaba a Chivas era el resultado del Pachuca, rival directo en la pelea por clasificar directo a la Liguilla. Los Tuzos igualaron por 2-2 en su visita a Toluca tras comenzar dos goles en desventaja y rescataron un valioso punto. Sin embargo, Chivas quedó por delante en sexto lugar, con 23 unidades, una más que Pachuca y dos más que Xolos de Tijuana. La próxima jornada, el Rebaño deberá visitar nada menos que el Estadio Hidalgo.