Desde hace varias fechas el Club Deportivo Guadalajara cumplió con la Regla de Menores. De hecho es el equipo que más minutos tiene, superando los 3 mil, pero escuadras de la parte de arriba de la tabla general siguen sin cumplir esta regla, tal es el caso de Rayados de Monterrey.

El cuadro regiomotano tiene un cierre complicado, pues el próximo fin de semana se medirá a Tigres en una edición más del Clásico Regio y cerrará la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 con las Chivas de Gabriel Milito.

En el programa ‘La Última Palabra’ de FOX Sports se analizó esta situación, llegando todos a coincidir en que está difícil que ‘La Pandilla’ cumpla con la Regla de Menores por el tipo de rivales que se le vienen en la Fecha 16 y 17.

Cabe mencionar que todavía a Rayados de Monterrey le falta por cumplir 190 minutos. Christian Giménez no cree que Domenec Torrent se la juegue con chavos, sobre todo ante Tigres, por consecuencia, al final se le restarían tres puntos.

Y si se da el escenario que pintó el ‘Chaco’ Giménez, lo que tiene que hacer el Club Deportivo Guadalajara es ganar sus dos últimos compromisos para quedarse con la quinta posición y bajar a la ‘Pandilla’ al sexto escalón.

¿En qué lugar se ubica Monterrey y Chivas en el Torneo Apertura 2025?

En estos momentos, Rayados de Monterrey se encuentra en la quinta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y tres derrotas, mientras que Chivas es sexto con 23 unidades, con un balance de siete triunfos, dos igualadas y seis descalabros.