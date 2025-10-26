En un partido que parecía de trámite para los Diablos Rojos del Toluca ante los Tuzos del Pachuca, se complicó en la segunda parte, pues cuando ya se encontraba el marcador 2-2, se presentó la lesión del exjugador de nuestras Chivas, Alexis Vega.

Corría el minuto 72 cuando el ’10’ de los ‘Escarlatas’ recibió el balón por parte de Jesús Gallardo para correr por toda la banda izquierda; sin embargo, no logró terminar la jugada ya que sintió un dolor en la pierna derecha, por lo que de inmediato pidió su cambio, generando preocupación en la banca.

Cabe mencionar que el exfutbolista del Club Deportivo Guadalajara no pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie y tuvo que ingresar el carrito de las desgracias, así que no dejó buenas sensaciones, aunque falta esperar los exámenes médicos que le realizarán este lunes para saber la gravedad de la lesión.

Señalar que la lesión de Alexis Vega llega en uno de los peores momentos, no solo para los Diablos Rojos del Toluca que buscan el Bicampeonato, sino también para la Selección Mexicana de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo de 2026.

¿Qué números tiene Alexis Vega en el Torneo Apertura 2025?

Alexis Vega es uno de los mejores jugadores de los Diablos Rojos del Toluca. A falta de dos fechas por terminar la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, suma 927 minutos disputados, divididos en 13 partidos, 11 de ellos como titular, además de cuatro goles.