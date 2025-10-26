De cara al Torneo Apertura 2025, Fernando Beltrán pidió salir del Club Deportivo Guadalajara ante la poca actividad que estaba teniendo, pero desaforunadamente la suerte no lo ha acompañado luego de fichar con el Club León.

Por consecuencia, después del empate contra los Pumas, dentro de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, el ‘Nene’ lamentó con lagrimas la situación que vive la ‘Fiera’, aunque reconoció que han mejorado luego de la llegada de Ignacio Ambriz como director técnico.

“Un partido así no habíamos dado en todo el torneo, donde el equipo mostró garra, se jugó bien, se controló el partido. Al final de cuentas ya no alcanza, esto que estamos haciendo ahorita tuvimos que hacerlo todo el torneo, un torneo complicado, un torneo difícil jodido por todo, por cómo manejaron las salidas, las entradas, los refuerzos, las llegadas tardes, al final de cuentas no es pretexto, pero creo que esta institución puede dar mucho más todavía”, comentó.

“Al final la cara es diferente aunque no se nos dieron, estamos un poco dolido, en especial yo, un torneo más que se nos va donde no puedes entrar a competir en unos cuartos de final, pero tranquilos que el futbol da muchas vueltas”, agregó.

¿En qué lugar se ubica el Club León en el Torneo Apertura 2025?

El Club León se encuentra en la antepenúltima posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con apenas 13 unidades, con un balance de tres victorias, cuatro empates y ocho victorias.