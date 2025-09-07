En la previa al amistoso entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club León, Fernando Beltrán se reencontró con sus excompañeros. Al Nene se lo vio feliz de volver a ver a quienes compartieron vestidor con él. Entre algunos de los que lo saludaron estuvieron Alan Mozo y Cade Cowell.

Fiel a su estilo, Mozo parecía hacerle bromas a Beltrán mientras intercambiaban algunas palabras. Luego, el mediocampista no pudo destacarse en los 25 minutos que estuvo dentro de la cancha. El Nene ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando su equipo todavía ganaba 1-0.

Sin embargo, Chivas pudo conseguir el triunfo a partir de los jugadores que saltaron desde el banco de suplentes. Armando González y Cade Cowell marcaron los goles que le dieron una alegría al Rebaño Sagrado en un amistoso a 6 días de jugar el Clásico Nacional.

Chivas y un aire de confianza antes de enfrentar al América

En medio del peor inicio de torneo de los últimos 10 años, Chivas celebró un triunfo en un partido amistoso. Aunque no corta la racha de malos resultados de manera oficial, el 2 a 1 sobre León jugado en los Estados Unidos inspira confianza para el Guadalajara de cara al partido ante el América, el más importante del Apertura 2025.