Javier Hernández no atraviesa el mejor momento de su carrera. Sin mucha actividad en el Club Deportivo Guadalajara, cuando tiene la posibilidad de jugar tampoco lo hace de la mejor manera. En esta oportunidad, el delantero falló un par de goles en el amistoso contra León.

Además de no haber impactado el balón en una jugada clara en el primer tiempo (previo a la apertura del marcador de León), en el complemento tuvo una situación clara que no pudo capitalizar. Tras un muy buen centro de Diego Campillo, Chicharito golpeó el balón de cabeza pero no le acertó a la portería.

El rendimiento de Chivas no era el mejor con el ex Manchester United en cancha. No obstante, con el ingreso de los jugadores que fueron suplentes, incluido Armando González, el trámite cambió. La Hormiga marcó el gol del empate y expuso una vez más a Chicharito.

Javier Hernández lleva casi 7 meses sin anotar en Chivas

Con sus fallos en el amistoso contra León, Javier Hernández estiró su racha sin goles y mal momento futbolístico. Su último tanto fue contra Atlético San Luis en la jornada 9 del Clausura 2025. En la derrota por 3 a 1 del Guadalajara, Chicharito anotó un gol. Aquel partido se jugó el 27 de febrero, por lo que ya transcurrieron casi 7 meses desde su último festejo.