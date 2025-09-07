Íñigo Cuesta, delantero de 20 años nacido en Zapopan, terminó hace algunas semanas su etapa en Chivas y eligió firmar gratis con Cruz Azul. Tras no lograr consolidarse en la cantera rojiblanca, buscó un nuevo desafío en su carrera, pero hasta el momento, tampoco ha logrado consolidarse en la Máquina Cementera, tal y como le sucedió en Guadalajara.

En Chivas, Cuesta jugó 46 partidos en diferentes categorías juveniles, con un saldo de cinco goles. Su último torneo como rojiblanco fue en la Sub-19, donde era suplente y sumó pocos minutos. Aunque podía ser un centrodelantero que aportara lo suyo desde el banquillo, su progresión no fue la esperada.

Su paso por Chivas dejó algunos momentos destacados, como un gol al Atlético Madrid en el Torneo Internacional de la Liga MX y también una gran definición ante Tigres UANL en la categoría Sub-17. Sin embargo, esos instantes no alcanzaron para cambiar la percepción de que estaba por detrás de otros jóvenes proyectos.

El presente de Íñigo Cuesta en Cruz Azul

Tras terminar su contrato, el joven atacante optó por Cruz Azul. En el Apertura 2025 de la Liga MX Sub-21 apenas ha visto acción como suplente en algunos partidos. Hasta ahora los resultados han sido discretos y la continuidad sigue sin llegar, más allá de un gol ante Atlas en la Jornada 2, en un encuentro que igual acabó en derrota para la Máquina.