De cara al Apertura 2025 de la Liga MX, uno de los movimientos más polémicos de Chivas en el mercado fue la salida de Fernando Beltrán, quien fuera uno de los referentes del equipo y también uno de los jugadores predilectos para un sector de la afición. El Nene salió en venta definitiva al León por una cifra de tres millones de dólares.

Había ciertas dudas de si el Rebaño tomaba una buena decisión al desprenderse de un jugador con las condiciones técnicas de Beltrán, pero lo cierto es que por el momento, es el Nene quien extraña más a Chivas. Y es que el presente de León es realmente decepcionante: la Fiera marcha en el penúltimo lugar, con apenas 13 unidades y tres victorias en todo el torneo.

Justamente, las Chivas de Milito se estrenaron en este torneo con una derrota por la mínima ante León del Nene Beltrán. Sin embargo, lo que vino fueron puros descalabros para el conjunto esmeralda, que en el camino se quedó sin Eduardo Berizzo y apostó por Ignacio Ambriz como su nuevo entrenador. Este fin de semana, fue derrota 2-0 ante América y León ya acumula nueve partidos sin conocer la victoria.

En el plano individual, Beltrán ha tenido una alta participación: completó un 74% de los minutos jugados y casi siempre partió como titular. En total acumula 14 partidos y un gol convertido ante Querétaro, para lo que fue la última victoria de León en el semestre.

Carlos Cisneros está borrado en León

Otro jugador con presente en León y pasado en Chivas es Carlos Cisneros. El Charal, a diferencia del Nene, tuvo años de muy poco protagonismo en el Rebaño y así continúa en León, donde ingresó 17′ en la derrota ante América, pero esta fue apenas su tercera participación en todo el torneo, por lo que claramente está relegado en la plantilla de la Fiera.