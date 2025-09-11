Este sábado se jugará una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América, un partido que siempre despierta expectativas por la gran rivalidad entre ambos equipos. Después de varios años, el Rebaño Sagrado ya no tendrá entre sus filas a Fernando Beltrán, quien fue transferido al León en el último mercado.

Justamente, el Nene Beltrán fue protagonista de un desafortunado episodio en la previa a un Clásico Nacional, cuando participó de una entrevista junto a Alejandro Zendejas, futbolista del América. Aquel día se dio un hecho que comenzó a generar malestar entre la afición rojiblanca.

Durante la entrevista, al ser consultados por un pronóstico para el Clásico Nacional, Zendejas se mostró confiado: “Un 2-0, ganamos obvio con goles de Diego (Valdés) y Julián (Quiñones). Y por ahí la Bomba, ojo al 3-0”. En cambio, Beltrán no se atrevió a dar un pronóstico, ante lo que el jugador americanista lo expuso: “¿No confías en tus compañeros o qué?”.

Beltrán intentó evitar confrontaciones: “Nosotros no hablamos antes de tiempo, nosotros hablamos en la cancha“. Sin embargo, muchos aficionados interpretaron esa postura como una falta de confianza o de liderazgo para partidos importantes, en los que justamente se le achacaba por su poda incidencia en el juego.

¿Quién ganó aquel Clásico Nacional entre América vs. Chivas?

Finalmente, aquella noche de septiembre de 2023, América goleó por 4-0 a las Chivas de Veljko Paunovic. Fernando Beltrán fue titular en el Rebaño, mientras que Zendejas ingresó desde la banca y anotó uno de los goles americanistas.