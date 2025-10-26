Chivas logró quedarse con el Clásico Tapatío gracias a una enorme actuación de Armando González debido a que se despachó con hat-trick para superar a Atlaspor 4-1. El triplete de la Hormiga pudo llegar gracias a los pases de Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, por lo que repasamos como marchan en la tabla de asistencias.

El equipo de Gabriel Milito volvió a tener un sábado soñado debido a que dominó como quiso al conjunto rojinegro. El centro atacante titular del Guadalajara se volvió a encontrar con el gol luego de que haya tenido un miércoles para el olvido ante el Querétaro de Benjamín Mora.

Tras lo sucedido ante los Gallos Blancos, Armando González se despachó contra tres goles que lo dejaron no solo como el mejor goleador mexicano de la Liga MX, sino que además peleando cabeza a cabeza con Paulinho y Joao Pedro en la tabla de goleo. Para esto fueron claves Efraín Álvarez y Roberto Alvarado para asistirlos de la mejor manera.

¿Cómo marcha la tabla de asistencias del Apertura 2025?

Según lo informado por Opta, el actual líder de asistencias de la Liga MX en el Apertura 2025 es Alexis Vega con ocho pases de gol. Por su parte, dentro del top 10 se encuentra Efraín Álvarez con cuatro asistencias, mientras que Roberto Alvarado está fuera de los 100 mejores debido a que ayer logró su primera asistencia del campeonato.

¿Cómo se encuentra la tabla de asistencias de Chivas?

Según las estadísticas de Opta, el máximo asistidor en Chivas es obviamente Efraín Álvarez con cuatro, en la segunda posición se encuentra Richard Ledezma con tres y tercero se ubica Érick Gutiérrez con dos. En la cuarta posición con un pase de gol cada uno se encuentran: Alan Mozo, Daniel Aguirre, Miguel Gómez, Miguel Tapias, Roberto Alvarado, Bryan González y Luis Romo.