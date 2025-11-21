Chicharito es un futbolista que ha tratado de luchar contra el sistema y las creencias comunes en contra de los jugadores, tratando de demostrar que antes de figuras públicas son seres humanos, por lo que se reveló cómo lidia con las constantes críticas.

Es por eso que Sergio Dipp, famoso comunicador de ESPN y amigo personal de Javier Hernández, reveló que el futbolista no le presta atención a todos los comentarios negativos que se emiten en los medios de comunicación, asegurando que “le vale madre”.

“Yo no como compa, pero que nosotros los medios estemos diciendo: ‘que se retire’, ‘muerto’, ‘no sirve para nada’. Entiendo el cotorreo, entiendo el show, pero creo que se ha ganado todo el derecho de decir ‘hasta que yo quiera’. Si ustedes creen que estoy dando pena, me vale madre y sí, le vale madre.

“Yo no quiero que se retire, porque genuinamente he disfrutado mucho ver su carrera. Veo un bato inteligente, un bato hábil, que con ‘menos’ talento, porque es la plática de siempre, pero yo digo que talento tiene para llegar hasta donde ha llegado y conseguir lo que consiguió“, explicó el comunicador en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

¿Qué sigue para el futuro de Chicharito?

La realidad es que dentro de Chivas no existiría la intención de ofrecerle una extensión de contrato al histórico goleador, por lo que el delantero y su representante estarían buscando alternativas en otros países para encontrarle acomodo para continuar su carrera en el 2026.