Chivas logró una importante victoria frente a Necaxa, la cual se destaca por haber sido factura gracias a los goles de tres canteranos. Quien no estuvo presente en el encuentro fue Chicharito Hernández debido a que se lesionó nuevamente. En medio de la gran cantidad de críticas que recibe por su pésimo rendimiento, Sergio Dipp, su amigo, le recomendó que se vaya a otro equipo porque el Guadalajara es un club malo. ¿Sale a la luz que es anti Chivas hasta la médula?

A lo largo y a lo ancho del territorio mexicano se destaca por la enorme cantidad de chivahermanos que siguen ahí en las buenas y en las malas. Cuando se dice que Ciudad de México se pinta de rojiblanca cuando se juega el Clásico Nacional es así porque hay miles y miles de seguidores que siguen al Guadalajara a pesar de los malos resultados.

A su vez, en México hay ciento de personas que son anti-Chivas y que poco a poco salen a luz con críticas insólitas. Uno de ellos es Sergio Dipp que en las últimas horas le recomendó a su amigo, Chicharito Hernández, que se vaya del Guadalajara con la excusa de que es un equipo malo.

“Yo no creo que deba retirarse, creo que debe irse de Chivas; que se vaya de Chivas, que es un equipo malo que vive de su historia”, expresó el periodista de ESPN según lo informado por Medio Tiempo.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.