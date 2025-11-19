La fecha FIFA pasó y la Selección Mexicana cerró nuevamente su participación que dejó un saldo negativo. Tras lo vivido en Torreón y Estados Unidos, Roberto Alvarado habló sobre el momento que vive Chivas y advirtió al resto de la Liga MX al señalar que están para pelear por el campeonato.

Desde que se ganó el Clásico Nacional ante América el conjunto rojiblanco comenzó a ilusionar a toda la afición. Desde lo vivido en el Estadio Ciudad de los Deportes, el Rebaño Sagrado solamente perdió dos encuentros y cerró su participación en la fase regular en la sexta posición de la tabla general de posiciones.

Tras lo vivido con la Selección Mexicana, Roberto Alvarado regresó a Guadalajara y fue consultado sobre el momento que vive el equipo. “Obviamente. Teníamos esa espinita de varios torneos de no calificar. Obviamente este torneo lo cerramos bastante bien. Contento de cómo se han hecho las cosas, pero ahora pensar en grande, pensar en el objetivo. Como te digo trata de hacer las cosas bien y estamos ilusionados igual que la gente”, expresó.

Roberto Alvarado vio acción con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

A su vez, advirtió al resto de la Liga MX que están para ir en busca del título. “Creo que le puede alcanzar para pelear el título. El grupo está comprometido, está muy unido y en ese aspecto todos estamos con el mismo objetivo”, respondió.

Y agregó: “El último partido se notó las ganas del equipo, el clásico contra Atlas. El equipo está en un buen momento, ya agarramos muy bien la idea del cuerpo técnico. Trata de aprovechar eso, tratar de Disfrutar, porque hay que disfrutar y pelearle al que sea, al que nos toque”.

Roberto Alvarado le respondió a la afición de la Selección Mexicana

A diferencia de Raúl Jiménez, Roberto Alvarado tuvo empatía con la afición de la Selección Mexicana. “De alguna u otra forma la gente quiere manifestarse por los resultados del equipo. Tratarlo de entender. Al final no puedes hacer que la gente cambie de pensamiento en ese momento, lo que nos toca es seguir trabajando”. Dando resultados, haciendo las cosas bien y cuando lleguen los resultados que la gente se sienta identificado con la forma en la que jugamos”, expresó el Piojo.